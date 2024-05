Door Wouter Slot op woensdag 8 mei 2024

TA video-update: nieuwe kansen bij de Nederlandse chippers

In deze video-update bespreek ik het technische beeld van de Nederlandse chippers ASML, ASMI en Besi. Na een stevige correctie zien we de plaatjes voorzichtig weer aantrekken. De eerste koopsignalen zijn inmiddels afgegeven. Uiteraard komt ook de AEX index eerst nog even aan bod. Met een nieuwe recordstand op het bord lijkt de index haar weg omhoog te kunnen vervolgen.

