woensdag 17 april 2024

TA video-update: Hoe groot is de technische schade bij ASML en Just Eat Takeaway?

Vandaag publiceerden ASML en Just Eat Takeaway hun cijfers over het afgelopen kwartaal. De licht tegenvallende cijfers zorgen op korte termijn voor wat verkoopdruk. Ik bespreek in deze update wat de technische schade is voor de lange termijn. Uiteraard komt ook de AEX index nog even aan bod.

