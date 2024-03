Door Wouter Slot op vrijdag 15 maart 2024

Wordt chocolade het nieuwe goud?

De aandelenbeurzen, bitcoin en goud staan allemaal op nooit eerder bereikte hoogtepunten. Bij veel grondstoffen oogt het allemaal iets minder bullish, maar (naast goud) springt er één duidelijk uit met een zeer sterke stijging. Dat is de prijs van cacao. De veranderende klimaatomstandigheden spelen hierbij een grote rol.

De stijging van de zeewatertemperaturen in het tropische oostelijke deel van de Stille Oceaan, El Niño, kan rampzalige gevolgen hebben voor verschillende gewassen, aangezien het ook het klimaat beïnvloedt. Dit heeft ertoe geleid dat 2023 het warmste jaar ooit was en nu lijkt 2024 klaar te staan om dat record te verbreken.

Cacao is bijzonder kwetsbaar, omdat het erg gevoelig is voor allerlei soorten weersveranderingen, vooral warmer weer. Warmere en drogere weersomstandigheden kunnen ook ziektes naar de gewassen brengen, waardoor een slechte oogst ontstaat. Tevens kan dit mogelijk langdurige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de landbouwgrond. Hierdoor kan de prijs van cacao naar verwachting blijven stijgen op de lange termijn.

De cacao-future is het afgelopen jaar al zeer sterk gestegen. Vanaf het dieptepunt in september 2022 is de koers van de future inmiddels bijna 300% opgelopen.

De sterke stijging heeft ervoor gezorgd dat de koers boven de oude hoogtepunten van 1977 rond $6.000 is gebroken en kan oplopen richting hogere koersniveaus. Het eerste koersdoel ligt op $8.000, maar ook hogere niveaus kunnen gezien de kracht van de stijging niet worden uitgesloten.