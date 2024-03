Door Wouter Slot op donderdag 7 maart 2024

Goud glanst weer

Beleggers beschouwen goud over het algemeen als een veilige haven in tijden van economische onzekerheid. Het edelmetaal biedt echter geen rendement op de investering (rente), waardoor het minder aantrekkelijk is wanneer de rentetarieven stijgen en er hogere rendementen te vinden zijn op obligaties en andere activa.

Na de forse rentestijgingen van de afgelopen jaren hebben beleggers het afgelopen jaar steeds meer gerekend op renteverlagingen door wereldwijde centrale banken. De economische groei is namelijk wat afgekoeld en de inflatie lijkt te zijn beteugeld. Inmiddels verwacht zelfs 70% van de Amerikaanse beleggers dat de Fed in juni haar beleidsrente zal gaan verlagen. Dit zorgt voor een nieuwe run op het edelmetaal.

De goudprijs is de afgelopen maanden sterk opgelopen waardoor de neutrale fase van de afgelopen jaren opwaarts wordt verlaten. De doorbraak boven de toppen vanaf 2020 heeft de weg omhoog vrijgemaakt. De goudprijs kan hierdoor verder blijven stijging richting ons berekend koersdoel op $2.500.