woensdag 21 februari 2024

Video-update: AEX index, Nvidia en VS Portefeuille

De ogen zijn vandaag gericht op de cijfers bij het Amerikaanse Nvidia. Zal het bedrijf voldoen aan de verwachtingen of stelt het teleur? Nabeurs (VS) weten we meer. Verder ga ik in deze video in op een topdown benadering van de AEX index evenals enkele fondsen uit de Amerikaanse modelportefeuille.

Indien bovenstaande video niet werkt, klik dan op deze link.