vrijdag 9 februari 2024

Europese beurzen bevestigen uitbraak

Het kan u niet ontgaan zijn dat de aandelenbeurzen de afgelopen weken de weg omhoog overtuigend hebben ingezet. De Nederlandse hoofdindex heeft een nieuwe all-time high neergezet en ook bij andere beurzen zien we positieve signalen.

Toch is het beeld niet overal zo positief als in Amsterdam en zien we zelfs op het Damrak grote verschillen. Wat opvalt, is dat vooral de grote fondsen goed presteren, waarbij natuurlijk de prestaties van zwaargewicht ASML snel opvallen. De kleinere aandelen blijven vaak ver achter bij de prestaties van de AEX index.

Euro Stoxx 50 index

In de Euro Stoxx 50 index zijn enkel de grote Europese aandelen vertegenwoordigd. Het is niet zo gek dus dat ook deze index de laatste tijd erg goed presteert. De Euro Stoxx 50 index heeft door de recente opleving een belangrijke weerstand doorbroken en de uitbraak bevestigd met de vorming van een hogere koersbodem.

De index heeft met de correctie van begin januari de voormalige weerstand rond 4.400 punten succesvol teruggetest en weet hier nu overtuigend van op te veren. De hogere koersbodem die is gevormd, wijst op aanhoudende vraag naar Europese aandelen. De stijgende trend kan worden voortgezet richting de oude hoogtepunten uit 2000 rond 5.500. Dit levert nog ongeveer 16% stijgingspotentieel op.