Door Tom Nederhoff op woensdag 7 februari 2024

DAX werkt aan hogere bodem na uitbraak

Gisteren was de heugelijke dag dat de Nederlandse hoofdfondsen dan eindelijk, na wat geplaag onder de top van 2021, een nieuwe all-time high op de borden wisten te zetten. Het sentiment op de beurzen is goed en de technische plaatjes blijven positief, hoewel we bij de AEX de mogelijkheid van een correctie richting de oude toppen rond 795 onlangs bespraken.

Bij onze Oosterburen lijkt het technische plaatje al wat verder te zijn gevorderd. Enkele weken eerder dan de AEX, wist de Duitse DAX index eind vorig jaar al een nieuwe hoogste stand te noteren. Vanaf de oude top en bodem rond 14675 punten werd een impulsieve opwaartse fase gestart, die heeft weten te leiden tot een uitbraak.

Het voormalige uitbraakniveau op 16527 lijkt nu als steunzone te fungeren voor de vorming van een hogere koersbodem. Een weekslot boven 17003.28 zal deze bodem bevestigen en de kans op een verdere stijging vergroten. Het volgende berekende koersdoel voor de DAX-index is op 18750 punten. Dit baseren we op de zogenaamde pendulumswing projectie, welke vandaag door collega Royce Tostrams is besproken in zijn column.