Door Wouter Slot op donderdag 1 februari 2024

AEX index: puntje van zorg

Het sentiment op de aandelenbeurzen wereldwijd is de laatste tijd erg positief en ook in Amsterdam lijken alle seinen op groen te staan. Toch is er een indicator die aangeeft dat enige voorzichtigheid geboden is.

De AEX index is de afgelopen weken overtuigend opgeveerd en heeft, onder leiding van de sterke prestaties van zwaargewicht ASML, het oude hoogtepunt op 829 punten bijna bereikt.

Hierin ligt echter ook het gevaar. Door de zware weging van dit aandeel heeft de index een mooie stijging laten zien, maar deze wordt nog niet door de rest van de markt bevestigd. In het koersverloop van de Advance/Declin-ratio van de Amsterdamse beurs is goed te zien dat de stijging slechts door een deel van de AEX aandelen wordt ondersteunt.

Terwijl de AEX index onlangs wist uit te breken boven haar top van december en overtuigend op weg is naar haar all-time high, beweegt de AD-ratio nog ruim onder haar decembertop. Deze divergentie kan mogelijke uitputting van de trend aangeven.

Grafiek: Advance/Decline-ratio AEX index

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline ratio, geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.