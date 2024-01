Beeld: iStock

Kunnen Chinese aandelen al uit de ziekenboeg?

China ligt technisch nog steeds op de ziekenboeg. De symptomen: lagere toppen, want de beursindex daalt en de verkoopdruk is hoog.

De China Shanghai Composite-index staat dit jaar bijna 5% onder water. De Hang Seng-index in Hong Kong heeft in de eerste maand van dit jaar een verlies van zo´n 8%. Deze performance staat in schril contrast met de koersperformance van andere grote beurzen, die op of rond verschillende all time highs noteren. Toch is er hoop, want cruciale steun nadert.

Naweeën

Eerst het slechte nieuws: het afgelopen jaar had de markt last van de naweeën van Covid, een vastgoedcrisis, handelsoorlogen, deflatie, inzakkende buitenlandse handel en gebrek aan vertrouwen. De vastgoedsector is overigens momenteel nog steeds niet uit de problemen. Zo heeft een rechtbank in Hongkong afgelopen week geoordeeld dat het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande geliquideerd moet worden.

Maandag is de handel in het aandeel Evergrande na een koersval van 20% stilgelegd. Volgens analisten zal de beslissing effect hebben op de toch al zwakke Chinese vastgoedmarkt. De Chinese aandelenmarkt verkeert al langere tijd in malaise. Op het hoogtepunt in 2015 noteerde de Shanghai Composite-index bijna op 5.200 punten, nu staan we daar 45% onder.

De Hang Seng-index noteerde begin 2021 een stand rond 31.160, sindsdien de de beurs van Hong Kong ruimschoots gehalveerd. Maar, zoals gezegd, misschien is er hoop voor Chinese aandelen. De Hang Seng nadert de belangrijke technische steun rond de bodem van november 2022 op 14.597,31. De China Shanghai Composite-index heeft de bodem van maart 2020 in zicht rond 2.646,80.

Dit zijn de belangrijkste technische signalen van dit moment:

nder de dalende 200-dagenlijn. De eerste steun rond 2.646,80 (bodem van 20 maart 2020) is zo´n 7% verwijderd Ook de Hang Seng-index geeft dalende toppen weer onder de dalende 200-dagenlijn. De steun van 14.597,31 punten rond de bodem van 4 november 2022 is eveneens zo´n 7% verwijderd.

Deze keer beoordeel ik de Hang Seng-index, China Shanghai Composite-index en de MSCI China ETF.

Hang Seng-index nog niet klachtenvrij

De Hang Seng-index heeft technisch nog veel klachten. De steun van 14.597,31 punten rond de bodem van 4 november 2022 komt dichterbij. Er mag rond die bodem wat stabilisatie verwacht worden.

Indien deze koersbodem echter wordt gebroken, komt er neerwaarts ruimte richting 11.823,82 (berekend koersdoel). Er ligt weerstand op 17.135,12 (top van 5 januari).

De dalende 200-dagenlijn bevestigt een zwakke technische conditie.

China Shanghai Composite-index nog in de ziekenboeg

De dalende trend geeft aan dat de China Shanghai Composite-index nog niet van de ziekenboeg af mag. Bovendien zijn de bodems van 2022 neerwaarts gebroken.

Let wel goed op nu de steun 2.646,80 (bodem van 20 maart 2020) nadert. Hier mogen de eerste koopjesjagers verwacht worden.

Het is technisch nu nog te voorbarig om van een koopniveau te spreken, maar technisch kan hier stabilisatie optreden.

Enkel boven weerstand 3.089,77 (gevormd op 24 november 2023) is de China Shanghai Composite-index uit de problemen.

De dalende 200-dagenlijn bevestigt een zwakke technische conditie.

MSCI China ETF test steun

De trend van de MSCI China ETF (ISIN: IE00BHBFDF83) beweegt in een neerwaartse trend. Het patroon met lagere toppen signaleert verkoopdruk.

Opvallend is wel dat de eerste steun rond €11,70 (bodem van 20 maart 2020) nu wordt getest. Deze lijkt wel stand te houden.

Breekt deze steun, dat ligt het volgende koersdoel pas rond steun op 9,83 (bodem van 28 december 2018).

Technisch is deze tracker nog niet interessant. Weerstand wacht rond €14,65 (top van 4 augustus).

De neerwaarts gerichte 200-dagenlijn bevestigt een zwakke technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de MSCI China ETF achterblijft bij de rest van de markt.