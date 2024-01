Door Wouter Slot op woensdag 10 januari 2024

ASML zit herstel AEX in de weg

TSMC, de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders, maakte vanochtend bekend in december een lagere omzet te hebben geboekt. Hoewel dit nieuws de koers van ASML vandaag weinig leek te deren, signaleert het wel dat het niet alleen rozegeur en maneschijn is in het land van de chippers.

ASML is onlangs afgeketst op de weerstand van de oude toppen van medio vorig jaar en heeft moeite om een nieuwe opleving in te zetten.

Door de zware weging van ASML in de AEX index lijkt het aandeel ook een groter herstel van de index in de weg te zitten. ASML lijkt nu een mogelijke lagere koerstop te vormen, wat nieuwe verkoopdruk signaleert. Dit zou ook de AEX weer onder druk kunnen zetten.

ASML is afgeketst op haar 25-daags gemiddelde en zet de herstelfase onder druk. Wanneer de oplopende bodemlijn van de afgelopen dagen wordt doorbroken, komt er ruimte vrij voor een daling richting de steun van de bodems van november rond €617.