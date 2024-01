Door Wouter Slot op woensdag 3 januari 2024

Europees marktgemiddelde zoekt steun

De aandelenbeurzen wereldwijd zijn het nieuwe handelsjaar in mineur begonnen en lijken hiermee het positieve sentiment van de laatste maanden van afgelopen jaar kwijt te raken.

Hoewel we uiteraard pas twee dagen onderweg zijn, is wel duidelijk dat kopers momenteel even de kat uit de boom kijken. De beurzen komen hiermee op adem na de sterke stijging van november en december.

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, wist door de eindejaarsrally onlangs een belangrijke weerstandzone te doorbreken en een nieuwe hogere koerstop te vormen. De huidige aarzeling zorgt voor een terugtest van de oude weerstand, die nu als steun dienst kan gaan doen.

Door de opwaartse uitbraak was het technisch beeld flink opgeklaard. Er was ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging, maar deze werd rond de tussenliggende weerstand op 4.585 punten al een halt toegeroepen.

Wanneer de Euro Stoxx 50 index rond de voormalige weerstand (blauwe zone) een hogere koersbodem weet te vormen, kan een nieuwe aanval op de weerstand worden ingezet. Hierboven zal de weg vrijkomen voor een grotere stijging richting de oude all-time highs uit 2000.

Vooralsnog is de technische schade dus zeer beperkt en spreken we van een gezonde adempauze na een mooie stijging. Pas na een terugval onder de voorliggende toppen rond 4.400 punten zullen de eerdere verbeteringen ongedaan worden gemaakt.