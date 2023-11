Door Wouter Slot op dinsdag 28 november 2023

Duitse beurs bereikt stevige barrière

Het sterke herstel van de aandelenbeurzen wereldwijd lijkt deze week even tot stilstand te zijn gekomen. Na forse koersstijgen van gemiddeld 10% sinds eind oktober moeten de meeste indices deze week een stapje terug doen.

Voor de Duitse beurs komt de correctie precies op het moment dat een belangrijke barrière is bereikt. De DAX 40 index is de afgelopen weken sterk hersteld, maar is nu aanbeland in de weerstandszone rond 16.000 punten.

De DAX index lijkt haar hoofd momenteel te stoten op het niveau waar de index al eerder enkele keren op is afgeketst. Deze zone begint dus steeds belangrijker te worden. De stijgende trend van de Duitse beurs is momenteel nog intact, maar de onderzijde wordt wel getest.

Indien de weerstandszone daadwerkelijk te zwaar blijkt en de stijgende trend wordt verlaten, kan een grotere correctie plaatsvinden. Het eerste richtpunt wordt dan de steunzone rond 15.500 punten, waar de index in het recente verleden ook al enkele keren is opgevangen.

Vooralsnog is het positieve kortetermijn plaatje intact. Een doorbraak van de weerstandszone zal de opgaande trend een nieuwe impuls geven richting de hoogtepunten van deze zomer. De Duitse beurs zal snel richting moeten kiezen.