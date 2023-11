Door Wouter Slot op vrijdag 17 november 2023

Eindsprint Europese aandelen

Het sentiment op de Europese aandelenbeurzen is de afgelopen weken sterk verbeterd. Na een zwakke zomerperiode waarin de aandelen te maken hadden met aanhoudende verkoopdruk, lijken de Europese beurzen nu bezig aan een mooie eindsprint.

De Euro Stoxx 50 index, die het koersverloop van de 50 grootste beursgenoteerde aandelen van het Europese platteland weergeeft, is de afgelopen weken overtuigend opgeveerd. De index is eind oktober opgevangen in de steunzone rond 4.000 punten en weet vanaf dit niveau een herstel in te zetten.

De Europese index heeft de correctieve fase afgebroken en is nu op weg naar de weerstandzone tussen 4.400 en 4.500 punten. Hier wachten meerdere oude toppen van de afgelopen jaren.

De Euro Stoxx 50 index lijkt op weg om een serieuze aanval op deze weerstadszone in te zetten. Een doorbraak door de weerstand zal het technisch beeld verder doen opklaren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging. Daarmee zou dit jaar alsnog een zeer positief einde kunnen krijgen.