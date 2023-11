Door Wouter Slot op donderdag 9 november 2023

Olieprijs blijft onder druk staan

Ondanks de aanhoudende onrust in het Midden Oosten en de onzekerheid die dit met zich meebrengt over de levering van olie is de olieprijs de afgelopen weken hard onderuit gegaan. Zorgen over economische groei in onder andere Amerika en China zorgt voor afnemende vraag naar olie. Het technisch plaatje van de olieprijs is hierdoor flink verzwakt.

De olieprijs (West Texas Intermediate) is onlangs afgeketst op de toppen van oktober en november vorig jaar rond $92. Olie heeft hierdoor de herstelfase, die begin deze zomer werd ingezet, afgebroken en draait omlaag. De voorliggende koerstoppen rond $80 hebben de daling niet weten op te vangen waarmee de eerdere verbeteringen ongedaan zijn gemaakt.

Nu de olieprijs ook is teruggevallen onder haar 200-daags gemiddelde, lijkt de trend definitief te draaien. De volgende steunzone waar de olieprijs zou kunnen worden opgevangen ligt pas tussen $61 en $64, waar de bodems van eerder dit jaar wachten.