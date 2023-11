Door Wouter Slot op dinsdag 7 november 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Franse beurs nog niet uit de problemen

De aandelenbeurs in Parijs heeft afgelopen week een mooie opleving laten zien nadat de index was opgevangen in de steunzone rond 6.750 punten. Toch is van een echte trenddraai nog geen sprake.

De CAC 40 index heeft de afgelopen maanden onder druk gestaan en is daarbij teruggezakt onder de steun van enkele bodems rond 7.100 punten en onder haar 200-daags gemiddelde. Het langetermijn technisch beeld is hierdoor verzwakt.

Door het herstel van afgelopen week is de index teruggekeerd naar de oude steunzone, die nu als nieuwe weerstand dienst doet. De Franse beurs stuit ook op de 200-dagenlijn, die inmiddels neerwaarts begint te draaien.

Zolang de index hieronder beweegt, blijft het risico op een grotere koersdaling aanwezig. De steunzone tussen grofweg 6.700 en 6.800 punten zou de index dan weer moeten opvangen. Pas na een opwaartse doorbraak boven de 200-dagenlijn zal het technisch beeld weer opklaren.