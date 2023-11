Door Wouter Slot op woensdag 1 november 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Inhaalrace voor cryptomunt ether?

Terwijl de rechszaak tegen Sam Bankman-Fried (SBF), de ex-CEO van cryptocurrency exchange FTX, in volle gang is, lijkt het in cryptoland 'business as usual'. De prijs van bitcoin is de afgelopen weken sterk opgeveerd en veel andere cryptovaluta volgen op gepaste afstand in haar spoor.

Ook ether, de cryptotoken van het Ethereum-netwerk, lijkt haar weg omhoog voorzichtig weer te hebben gevonden. Ether is na bitcoin de cryptomunt met de grootste marktkapitalisatie en blijft duidelijk nog wat achter bij de prestaties van haar grote broer. Toch knapt ook het technisch plaatje van ether langzaam maar zeker op.

Ether beweegt sinds begin dit jaar per saldo in een ruime neutrale bandbreedte tussen steun rond $1.500 en weerstand rond $2.150. Onlangs is ether opgeveerd vanaf de onderzijde van deze bandbreedte, waardoor de correctieve fase vanaf april is afgebroken.

Een herstel richting de bovenkant van de bandbreedte is ingezet. Dit levert in eerste instantie een potentieel op van ongeveer 20%. Indien Ether, net als bitcoin, opwaarts weet uit te breken, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere stijging richting de top van maart 2022 rond $3.580.