Door Wouter Slot op vrijdag 20 oktober 2023

Langdurige consolidatie ASML

ASML publiceerde afgelopen woensdag haar cijfers over het derde kwartaal en ondanks dat deze op het eerste oog niet tegenvielen, heeft het aandeel wel wat terrein moeten prijsgeven. De dalende fase vanaf deze zomer blijft hierdoor vooralsnog intact.

Als we wat verder uitzoomen, in dit geval naar de grafiek vanaf 2006 waarbij ieder bar een kwartaal weergeeft, dan is duidelijk te zien dat ASML al ruim 17 jaar in een stijgende trend beweegt. Fors hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag.

Deze stijgende fase is eind 2021 tot stilstand gekomen waarna er per saldo een consolidatiefase binnen de opgaande trend zichtbaar is geworden. Nu ASML is afgeketst op de bovenzijde van deze consolidatiefase kan de koers weer terugzakken richting de onderzijde van het langetermijn stijgende trendkanaal.

Momenteel ligt de oplopende steunlijn rond €400. Dit zou vanaf het huidige koersniveau nog een neerwaarts potentieel van ruim 25% betekenen. Voorlopig lijken beleggers dus nog even geduld te moeten hebben met ASML. Zolang de opgaande trend echter intact blijft, mogen we op langere termijn wel weer hogere koersen verwachten.