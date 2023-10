Door Wouter Slot op woensdag 18 oktober 2023

ArcelorMittal verder onder druk

Hoewel de World Steel Organization verwacht dat de vraag naar staal dit jaar en volgend jaar weer gaat stijgen, lijkt ArcelorMittal nog niet te kunnen profiteren van deze positieve vooruitzichten.

ArcelorMittal, gespecialiseerd in de productie van staal en aanverwante producten, staat de laatste maanden onder druk. Het aandeel heeft in korte tijd flink wat terrein moeten prijsgeven en de bodem lijkt nog niet in zicht.

Het aandeel beweegt sinds 2013 per saldo in een zeer ruime neutrale bandbreedte tussen de steun rond €6 en de weerstand rond €31. Binnen deze bandbreedte heeft het aandeel de afgelopen jaren forse koersuitslagen laten zien.

Nadat de koers in de coronacrisis de onderzijde van deze bandbreedte nogmaals had getest, is het aandeel weer sterk opgeveerd. Eind 2021 werd de bovenzijde van de bandbreedte bereikt, waar de koers hierna meerdere keren op is afgeketst.

De weerstand bleek duidelijk te zwaar en de herstelfase is afgebroken. De draai omlaag van de afgelopen maanden lijkt de start van een grotere correctie. We verwachten niet dat de koers weer terug zal vallen richting de onderkant van de bandbreedte, maar zien nog genoeg ruimte voor een stevige daling. Het midden van de bandbreedte rond €16 is hierbij het eerste richtpunt.