Door Wouter Slot op vrijdag 13 oktober 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Shell op weg naar nieuwe hoogtepunten

De gestegen olieprijs heeft Shell de afgelopen maanden geen windeieren gelegd. De koers van het aandeel is hard opgelopen en nu wordt ook een belangrijke barriere van meerdere oude toppen vanaf 2002 doorbroken.

Als we echter het koersverloop van Shell vanaf 1984 bekijken, dan valt op dat Shell na een krachtige stijging in de jaren negentig de laatste 25 jaar per saldo nauwelijks wat is opgeschoten.

In de jaargrafiek hieronder (waarin iedere bar het koersverloop van 1 jaar weergeeft) is goed te zien dat de koers vanaf 1997 in een zijwaartse bandbreedte heeft bewogen. Hoewel de uitslagen binnen deze bandbreedte wel volatiel waren, is het aandeel per saldo vlak blijven liggen.

Door de sterke stijging sinds de coronacrisis heeft Shell nu de licht dalende bandreedte weten af te breken. Indien Shell de uitbraak de rest van het jaar weet vast te houden, klaart het zeer langetermijn technische beeld flink op en kan er verder omhoog worden gekeken.

Het eerste koersdoel wacht op het all-time high uit 2000 rond €37,95, maar ook (fors) hogere koersniveaus kunnen dan niet meer worden uitgesloten.