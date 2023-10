Door Wouter Slot op donderdag 12 oktober 2023

Duitse beurs in gevecht met 200-daags gemiddelde

De Duitse hoofdindex, de DAX 40 index, heeft na het vormen van een top eind juli een kleine 10% moeten prijsgeven. De index is hierdoor aanbeland bij haar 200-daags gemiddelde, die de afgelopen jaren een belangrijke rol speelde bij het koersverloop van de index.

200-dagenlijn

De 200-dagenlijn is een veelgebruikte indicator in technische analyse en wordt vaak gebruikt om trends op lange termijn in de prijsontwikkeling van een financieel instrument te analyseren. De waarde van de 200-dagenlijn is een belangrijk referentiepunt voor technische analisten om te bepalen of een financieel instrument zich in een stijgende trend (bullmarkt) of een dalende trend (bearmarkt) bevindt.

Over het algemeen wordt een prijs boven de 200-dagenlijn beschouwd als een signaal van een opwaartse trend, terwijl een prijs onder de 200-dagenlijn wijst op een neerwaartse trend.

DAX index

De DAX index is in de afgelopen twee jaar acht keer opgevangen of afgeketst op de 200-dagenlijn, waarna de eerder ingezette trend werd vervolgd. Twee keer zorgde een doorbraak van het 200-daags gemiddelde echter voor een duidelijke trenddraai.

In januari 2022 zorgde de doorbraak voor een daling van nog eens ruim 20%, terwijl de opwaartse doorbraak van november 2022 zorgde voor een stijging van bijna 20%.

Momenteel is de DAX index weer in gevecht met haar 200-daags gemiddelde. De index is er al even onder geweest, maar probeert met het herstel van de afgelopen dagen er weer boven terug te keren.

De komende periode zal blijken welke richting de index kiest. Een overtuigende doorbraak zal een nieuwe bearmarkt kunnen starten, terwijl bij een terugkeer boven het gemiddelde een eindejaarsrally de meeste kans maakt.