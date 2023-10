Door Wouter Slot op maandag 9 oktober 2023

Bitcoin moet nog richting kiezen

Terwijl de aandelenmarkten volop in beweging zijn door de oplopende rentetarieven en stijgende olieprijs, is er in de cryptomarkt sprake van relatieve rust. Het ontbreken van richtinggevend nieuws zorgt ervoor dat de grote cryptovalutaparen de laatste tijd per saldo niet ver van hun plaats komen.

Bitcoin, nog altijd de grootste digitale valuta in het cryptolandschap, beweegt hierdoor al enkele maanden in zijwaartse richting. De koers noteert binnen een neutrale bandbreedte tussen grofweg $25.000 en $31.000.

Nadat de koers vorige maand nog de onderzijde van deze bandbreedte testte, is ze de laatste weken weer wat opgeveerd. De correctieve fase binnen de bandbreedte is afgebroken, waardoor een herstel richting de weerstand is ingezet.

Zolang de zijwaartse fase echter intact is, oogt het technisch beeld neutraal en houden kopers en verkopers elkaar in balans. Pas na een uitbraak uit de bandbreedte zal er nieuwe richting worden gekozen.

Een doorbraak door de weerstand, zal een opgaande trend starten richting de top van maart 2022 rond $48.200. Een doorbraak onder de steun zal daarentegen het technisch beeld flinke schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een correctie richting de dieptepunten van eind 2022 rond $15.500.