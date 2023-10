Beeld: iStock

Door Royce Tostrams op woensdag 4 oktober 2023

Categorie: Column

Goud flink gedaald, maar steun nadert

De goudprijs is naar vrijwel het laagste punt van dit jaar gezakt: alleen al de afgelopen anderhalve week verloor goud meer dan 120 dollar per troy ounce (31,1 gram), naar nu 1.823 dollar. De laagste stand van dit jaar was op 3 maart, toen het edelmetaal een intraday low van $1.804,80 noteerde.

In het kielzog van de zwakke goudprijs zijn ook andere edelmetalen hard gedaald, waarvan de meeste zelfs onder de beginstand van dit jaar noteren. Zilver staat YTD ruim 12% in de min, platina verliest ruim 18%, palladium spant de kroon met een verlies van bijna 34% over de eerste 9 maanden van 2023.

De zwakke koersontwikkeling in het edelmetalencomplex staat haaks op de koerssprongen van dit voorjaar. Toen werden vanwege de onrust in de bankensector edelmetalen tijdelijk als vluchthaven gezien. Na het faillissement van enkele regionale banken in de VS gingen koersen toen even door het dak.

De goudprijs noteerde begin mei zelfs kortstondig een nieuw intraday all time high op $2080,41 dollar, nipt boven het vorige koersrecord op $2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020). In de afgelopen drie jaar is de koers daar al meerdere keren op afgeketst, dus ook dit voorjaar weer.

Er worden diverse oorzaken voor deze zwakte genoemd. Zo zou goud een minder interessante belegging zijn door de sterkere dollar. Ook zorgt de hoge rente ervoor dat veel kapitaal richting Amerikaanse staatsleningen wordt gesluisd.

Overigens komen op vrijwel alle grafieken van de edelmetalen steunniveaus in zicht. Hierdoor zou op korte termijn wat stabilisatie verwacht mogen worden. Echter, zolang de neerwaartse trends niet gebroken zijn, kan men met posities beter afwachten.

Vandaag bekijk ik de langetermijngrafieken van goud, zilver, platina en palladium.

Goud nadert steun, maar wel binnen downtrend

De goudprijs is technisch geen toonbeeld van vitaliteit en kracht. Ten eerste is de opwaartse trend naar onderen gebroken. Bovendien worden er sinds dit voorjaar lagere toppen gevormd, hetgeen dat wijst op verkopers.

Recent is de bodem van eind juni rond $1.893,04 gebroken. Verkoopdruk in de goudprijs houdt aan. Nu de laatste bodem de goudprijs niet weet op te vangen, mag verdere koersdaling worden verwacht met een koersdoel richting steun $1.804,80 (bodem van 3 maart). Eerste weerstand ligt op $2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020).

De echte horde voor de goudprijs ligt eveneens op $2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020). Sindsdien is de koers daar al twee keer op afgeketst.

Zilver glijdt weg

Ook de zilverprijs krijgt klappen. Nu de bodems rond $22.10 breken verzwakt het technische plaatje verder. Eerder al werd de opgaande trend verlaten. Zilver ligt er technisch bezien niet sterk bij nu er bovendien lagere toppen op de grafiek zichtbaar worden.

Dit geeft verkoopdruk aan. Verdere koersdaling mag op de korte termijn worden verwacht richting steun $19,90 (bodem van 10 maart). Weerstand ligt op $25,02 (gevormd op 1 september).

Platina in mineur

Platina buigt neerwaarts om. De steun rond $884 is gepasseerd, waarmee de weg naar steun $821,75 open ligt, de bodem van eind vorig jaar.

Omdat er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven.

Er ligt weerstand rond $995,40 (top van 21 juli).

Palladium in vrije val

De prijs van palladium zit al sinds begin 2022 in een vrije val. Sinds het all time high rond $3.435, op 7 maart 2022, is palladium ruim tweederde in waarde gezakt. De koerspieken van palladium worden overigens nog steeds lager gevormd. Zolang dit patroon wordt voortgezet, is er sprake van verkoopdruk.

De eerstvolgende tussenliggende steun die palladium in de huidige koersval tegenkomt, ligt er al rond $1.184,82 (bodem van 8 september). Na een doorbraak onder steun $884,80 wordt $821,75 het volgende neerwaartse koersdoel.

Palladium heeft weerstand rond $1.3410 (top van 11 augustus). Pas daarboven worden de scherpe kantjes van het uiterst zwakke plaatje afgescheurd.

