Tesla geeft nog geen richting aan

In aanloop naar de kwartaalcijfers van 18 oktober maakte Tesla vandaag de productie- en aflevercijfers bekend over het afgelopen kwartaal. De cijfers kwamen uit onder de verwachtingen van analiseten, waardoor de koers bij de opening wat onder druk is komen te staan.

De daling op kwartaalbasis was volgens Tesla het gevolg van een tijdelijke productiestop, bedoeld om fabrieken een upgrade te geven, zoals ook aangekondigd. Het bedrijf geeft wel aan dat het doel om 1,8 miljoen auto's af te leveren in 2023 ongewijzigd is.

Driehoek

Het aandeel ligt er op de Amerikaanse beurs technisch bezien zeker niet verkeerd bij. Er is sprake van een zijwaartse fase sinds de stijgende trend werd afgebroken. Toppen en bodems komen steeds dichter bij elkaar te liggen, wat leidt tot de vorming van een driehoeksformatie.

Nadat de koers recent steun wist te vinden aan de onderzijde van deze driehoek veert ze weer wat op. Er zal pas richting worden gekozen wanneer de driehoeksformatie wordt verlaten. Aangezien Tesla voorafgaand aan de driehoek in een stijgende trend bewoog, is de kans het grootst dat de driehoek uiteindelijk aan de bovenzijde wordt verlaten.

Een opwaartse uitbraak zal het technisch beeld flink doen verbeteren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging. Het volgende richtpunt wacht dan op de all-time highs rond $414,50.