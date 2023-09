Door Wouter Slot op maandag 18 september 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Nieuwe verzwakking AEX in aantocht?

De beurs in Amsterdam weet al enige tijd niet meer te overtuigen. Na de daling van begin augustus is de index wel gaan consolideren, maar een serieus herstel is vooralsnog achterwege gebleven.

De matige prestaties leiden er nu toe dat de index een mogelijke lagere koerstop vormt onder de koersbodems van eerder deze zomer. Een doorbraak onder de dieptepunten van medio augustus zal de lagere top bevestigen en ruimte vrijmaken voor een grotere daling richting in eerste instantie 711 punten.

Als we naar het cumulatieve volumeverloop van de index kijken, dan valt op dat er steeds meer kapitaal aan de index wordt onttrokken. De On-Balance-Volume-indicator, die de geldstromen binnen de AEX weergeeft, is inmiddels verder omlaag gedraaid en beweegt al duidelijk onder de dieptepunten van vorige maand.

Aangezien de koers vaak de onderliggende geldstromen volgt, wordt de kans steeds groter dat ook de AEX zelf binnenkort verder omlaag zal draaien.