Door Wouter Slot op maandag 11 september 2023

Stijging olieprijs zet door

Zowel Saoedi-Arabië als Rusland hebben aangegeven hun productieverlaging te verlengen tot het einde van het jaar. Door de productieverlagingen van de OPEC+ neemt het aanbod op de oliemarkt af. Bij gelijkblijvende vraag zal de prijs van een vat olie hierdoor stijgen.

Dit is wat er de laatste weken aan de hand is op de oliemarkt, waar de future voor een vat ruwe olie (WTI), flink in waarde is gestegen. Vanaf de dieptepunten aan het begin van deze zomer rond $66 is de koers inmiddels opgelopen tot ruim $87. Een stijging van ruim 30%.

Door de stijging heeft de olieprijs zowel de langetermijn dalende trend als de weerstand rond $83 gebroken. Het technisch beeld is hierdoor flink opgeklaard en er is ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging.

De volgende weerstandszone wacht nu rond $94. Voorlopig lijkt er dus nog geen einde aan de prijsstijging van een vat ruwe olie en moeten consumenten aan de pomp rekening houden met hogere benzineprijzen.