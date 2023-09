Door Wouter Slot op donderdag 7 september 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Cryptomarkt in relatieve rust

Terwijl de echte crypto-hype al enige tijd achter ons lijkt te liggen, is van een totale ineenstorting van de cryptosector zeker geen sprake geweest. Na de forse daling van afgelopen jaar is de markt recent juist wat tot rust gekomen en zien we veel consoliderende koersen.

Ondanks de vele berichten over malefide cryptobeurzen, pump-and-dump oplichtingspraktijken en schimmige crypto-influencers, ligt de markt er sinds begin dit jaar redelijk stabiel bij.

Hoewel de markt gedomineerd wordt door bitcoin, Ether en een handvol andere grote cryptoprojecten, bestaan er nog vele andere kleinere 'altcoins'. De interesse in deze groep cryptovaluta blijft groot onder cryptospeculanten.

Crypto Total Market Cap Index

De totale cryptomarkt kan worden samengevat in de Crypto Total Market Cap Index, die de volledige marktkapitalisatie van alle crypto's weergeeft.

In het koersverloop van deze index, hieronder als maandgrafiek weergegeven, valt op dat de langetermijn stijgende fase eind vorig jaar wel is afgebroken, maar dat een grotere daling hierna is uitgebleven. De index beweegt sinds begin dit jaar per saldo zijwaarts tussen grofweg $750 en $1.200 miljard dollar.

Zolang de index gevangen zit binnen deze bandbreedte is er sprake van relatieve rust in de cryptomarkt. Een uitbraak buiten deze zone is noodzakelijk om de markt weer in beweging brengen.

Een opwaartse uitbraak kan een nieuwe bullmarkt starten en bij een neerwaartse doorbraak moet rekening worden gehouden met een langere periode van fors dalende koersen.