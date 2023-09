Door Wouter Slot op dinsdag 5 september 2023

In de bouwsector keert de rust terug

De bouwsector kampte langere tijd met stijgende kosten voor materialen en grondstoffen. De oorlog in Oekraïne gaf de al eerder ingezette stijging van grondstoffenz zoals hout en metaal, een extra impuls. Veel bouwprojecten kwamen vorig jaar stil te liggen of werden uitgesteld door steeds hogere bouwkosten.

De prijzen voor veel bouwmaterialen lijken het afgelopen jaar weer te zijn genormaliseerd. Zowel de houtprijs als die van verschillende metalen, zoals aluminium en staal, vertonen niet meer zulke uitschieters als vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Lumber

In de onderstaande grafiek is het koersverloop van de houtprijs zichtbaar (weergegeven in de Lumber Future). Hierbij valt duidelijk op dat na de forse stijgingen van 2021 en begin 2022 de weg omlaag weer is ingezet. Inmiddels nadert de houtprijs de dieptepunten van 2021.

Een doorbraak onder deze niveaus zal de weg zelfs vrijmaken voor een grotere koersdaling. Bij de futures van de verschillende metalen zijn soortgelijke koersontwikkelingen zichtbaar. Het lijkt er dus op dat de rust in de bouwsector enigszins is teruggekeerd.