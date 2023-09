Door Wouter Slot op vrijdag 1 september 2023

Vlag uit bij de Japanse beurs?

De beurs in Japan, de Nikkei 225 index, wist dit voorjaar uitstekend te presteren, maar is gedurende de zomer helemaal stilgevallen. De beurs lijkt zich echter op te maken voor een nieuwe koersstijging.

De Nikkei 225 index brak door de sterke stijging van begin dit jaar opwaarts uit de neutrale fase van de afgelopen jaren. De doorbraak boven de toppen van 2021 heeft het technisch beeld flink verbeterd.

Door de aarzeling van de laatste maanden vormt de index een zogenaamde 'vlagformatie'. Dit patroon, dat gezien wordt als een continuatiepatroon, vindt plaats na een sterke stijging of daling en wordt in de meeste gevallen afgebroken in de richting van de voorafgaande trend.

In dit geval zou een uitbraak uit de correctieve fase het startsein geven voor een stijging richting hogere koersniveaus. De pullback richting de oude koerstoppen wordt dan voltooid en de index kan de opgaande trend hervatten. Het langetermijn koersdoel wordt dan het all-time high uit 1989 rond 38.957 punten.