Door Wouter Slot op maandag 28 augustus 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Europese banken leven weer op

De Europese bankensector heeft het afgelopen jaar kunnen profiteren van de aanhoudende hogere rentetarieven op de kapitaalmarkt. De hogere marges hebben de resultaten van veel banken doen verbeteren.

Toch is de sector het afgelopen half jaar op de beurs nauwelijks wat opgeschoten. De Euro Stoxx Sector Banks, die het koersverloop van de grootste banken van het Europese vasteland weergeeft, is vanaf begin dit jaar per saldo niet ver van haar plaats gekomen.

Na de forse daling in maart is de sector wel gaan herstellen, maar de oude hoogtepunten zijn nog niet bereikt. Langzaam lijkt de sector zich nu wel op te maken voor een nieuwe opwaartse impuls.

De sector vormt sinds juni hogere toppen en bodems. Deze opmars was de laatste weken stil komen te liggen, wat heeft geleid tot een consolidatiefase. Nu deze correctieve beweging opwaarts lijkt te worden afgebroken, kan het herstel weer worden opgepakt. Het vizier kan nu worden gericht op de hoogtepunten van begin dit jaar. Dit kan ook op bij de individuele bankaandelen weer tot kansen leiden.