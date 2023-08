Door Wouter Slot op vrijdag 25 augustus 2023

Glas jus d'orange steeds duurder

Wanneer u tijdens een zonnige dag op het terras belandt, denk dan nog maar eens goed na of u een glas jus d'orange wilt bestellen. De prijs van bevroren sinaasappelconcentraat op de futuremarkt is het afgelopen jaar namelijk verdubbeld en ten opzichte van de zomer van 2021 zelfs verviervoudigd.

Enkele forse stormen hebben eind vorig jaar de gewassen in Florida, één van de grootste sinaasappelkwekers, flink beschadigd en nu zorgt een ziekte onder citrusbomen voor een nog lagere opbrengst. Ook Brazilië, de grootste exporteur van sinaasappels ter wereld, kampt met een lagere opbrengst door slechte weersomstandigheden, wat de prijs nog verder opdrijft.

Future

De future voor bevroren sinaasappelconcentraat bewoog de afgelopen twaalf jaar binnen een zeer ruime bandbreedte tussen grofweg $60 en $175. Begin dit jaar heeft de koers deze bandbreedte echter opwaarts verlaten en is er een stijgende trend ingezet.

De opwaartse uitbraak heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging. Het eerste koersdoel kon worden berekend op $300, dat onlangs al is bereikt. Na de forse stijging lijkt de koers nu wel rijp voor een correctie. De oude weerstand rond $175 is hierbij het meest logische richtpunt. De kans is groot dat de koers hier(boven) wordt opgevangen en voorlopig op een hoger prijsniveau blijft bewegen.

Mocht de stijging direct doorzetten, dan ligt het volgende koersdoel op ongeveer $400.