Door Wouter Slot op donderdag 20 juli 2023

Belgische beurs start inhaalrace

De Belgische beurs heeft gedurende een lange periode een stuk slechter gepresteerd dan het Europese beursgemiddelde. Terwijl de meeste beurzen in Europa hun oude toppen van eind 2021 weer opzochten, zakte de Bel 20 index juist steeds verder weg. Onder andere de matige prestaties van zwaargewichten als AB InBev en KBC zorgden ervoor dat de index onder druk bleef staan.

Vanaf begin deze week is het sentiment op de Belgische beurs echter volledig gedraaid. De sterke stijging van biotechaandeel Argen-X, dat positieve testresutaten publiceerde, gaf de Belgische hoofdindex een flinke opwaartse impuls.

Nadat in eerste instantie de neerwaartse uitbraak werd geneutraliseerd, is ook de dalende trend inmiddels afgebroken. De index is daarnaast boven de laatste koerstop gebroken, waarmee er ruimte is vrijgekomen voor een groter herstel.

De overtuigende daguitslagen wijzen op koopkrachtige vraag naar Belgische aandelen onder beleggers. Eerste richtpunt is nu de top van begin dit jaar. Hierboven kan het vizier ook voor de Bel 20 index weer worden gericht op de hoogtepunten van 2021.