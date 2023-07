Door Wouter Slot op donderdag 13 juli 2023

Duitse beurs richt vizier op all-time high

De Duitse beurs heeft de afgelopen weken een volatiel koersverloop laten zien. De DAX index, die bestaat uit de 40 grootste Duitse beursgenoteerde ondernemingen, lijkt nu echter hard op weg om de langetermijn weerstand serieus aan te vallen.

De DAX index is onlangs al twee keer afgeketst op de weerstand van de toppen van eind 2021 en begin 2022 en viel daarna terug tot onder de steun van de recente bodems. Deze neerwaartse doorbraak is echter al snel weer ongedaan gemaakt, waardoor de technische verzwakking is geneutraliseerd.

In veel gevallen leidt een valse uitbraak tot een overtuigende beweging in tegengestelde richting met een uitbraak tot gevolg. Ook in het geval van de Duitse beurs zien we na de valse uitbraak een sterke opleving richting de langetermijn weerstand op 16.290 punten.

De kracht van de huidige stijging lijkt aan te geven dat het beleggers nu menens is en de weerstand andermaal zal worden aangevallen. De kans dat deze barrière nu wel zal worden doorbroken is groot. Na een opwaartse uitbraak zal de oude stijgende fase weer worden opgepakt en worden hogere koersniveaus mogelijk. Op basis van de huidige technische ontwikkelingen is de verwachting dat de DAX index dus spoedig weer nieuwe all-time highs zal neerzetten.