woensdag 12 juli 2023

Chippers staan op uitbreken

De chipsector kent een prima beursjaar. Vanaf het begin van dit jaar zijn de koersen duidelijk opwaarts gericht en hebben veel chipaandelen al flink wat terrein weten te winnen.

De afgelopen weken waren de koersen wel even stilgevallen en werd er bij veel chippers een consolidatiefase zichtbaar. Ook de Nederlandse chippers zijn de afgelopen weken nauwelijks wat opgeschoten. Op korte termijn lijkt het momentum echter weer terug te keren, wat een nieuwe opwaartse impuls lijkt aan te kondigen.

De Amerikaanse SOX index, die het koersverloop van de aan de Amerikaanse beurzen genoteerde chipbedrijven weergeeft, bewoog de afgelopen weken in een driehoekspatroon. De uitslagen werden per saldo steeds kleiner nadat de steile stijgende fase was verlaten. Een driehoeksformatie volgt vaak op een mooie stijging en wordt in veel gevallen afgerond met een nieuwe opwaartse uitbraak.

Ook de SOX index staat op het punt om de stijgende trend weer op te pakken. De dalende toppenlijn staat onder druk en na een doorbraak kunnen hogere koersniveaus worden opgezocht. De oude top van begin 2022 vormt dan rond 4.068,15 het volgende richtpunt.