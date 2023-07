Door Wouter Slot op maandag 10 juli 2023

Olieprijs leeft op

De olieprijs laat een opleving zien binnen de neutrale fase van de afgelopen maanden. De future-prijs van een vat ruwe olie (Brent) schommelt sinds eind vorig jaar grofweg tussen $72 en $88. De bewegingen binnen deze bandbreedte zijn volatiel en zonder duidelijke richting.

Nadat de olieprijs de afgelopen weken meerdere keren de onderzijde van deze ruime bandbreedte had getest, is de koers nu weer opgeveerd. De correctieve fase binnen de bandbreedte is afgebroken en de eerste tussenliggende weerstand rond $78 wordt onder druk gezet. Een doorbraak hierboven maakt ruimte vrij voor een groter herstel, wellicht richting de bovenzijde van de neutrale fase.

Pas na een uitbraak uit de brede neutrale bandbreedte zal er nieuwe richting gekozen worden.