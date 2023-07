Door Wouter Slot op dinsdag 4 juli 2023

Koffieprijs kan verder omlaag

Over de gehele breedte zien we de prijzen van veel grondstoffen dalen en ook koffiebonen worden steeds goedkoper. De prijs van Arabica koffiebonen staat de laatste weken flink onder druk en zet hiermee de daling van begin 2022 voort.

De future voor Arabica koffiebonen noteerde begin vorig jaar nog op een hoogtepunt van ruim $2,50 per pound, maar is inmiddels weggezakt tot rond de $1,60 per pound bonen.

Daarnaast valt op dat de herstelfase die vanaf begin dit jaar zichtbaar was, onlangs neerwaarts is afgebroken. Hierdoor kunnen de recente dieptepunten rond $1,36 weer worden opgezocht. Rond dit niveau liggen ook enkele oude toppen die de koers zouden kunnen opvangen.

Voorlopig zou de prijs van een kop koffie dus weer kunnen dalen. Pas bij een koers boven $1,88 komt er voor de Arabica bonenfuture ruimte vrij voor een grotere stijging.