Door Wouter Slot op maandag 3 juli 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Shell op weg naar oude hoogtepunten

Dit weekend kwam het bericht naar buiten dat Shell nog steeds Russisch gas verhandelt, meer dan ‘n jaar nadat ‘t beloofde zich terug te trekken uit de Russische energiemarkt. Volgens Global Witness was ‘t bedrijf in 2022 betrokken bij bijna 1/8ste vd Russische gasexport via schepen. Volgens Shell zelf gaat het om langdurige contractuele afspraken en worden de sancties hiermee niet geschonden.

Beleggers lijken zich weinig aan te trekken van deze berichtgeving, want het aandeel staat vandaag ruim 1,5% in het groen. Het technisch beeld lijkt door deze stijging zelfs weer wat verder op te klaren.

Shell test momenteel de dalende weerstandslijn over de toppen van de afgelopen maanden. Indien deze toppenlijn wordt doorbroken op basis van het dagslot, zal het technisch beeld verder verbeteren en komt er ruimte vrij voor een grotere koersstijging.

De correctieve fase zal dan worden verlaten waarna de koers verder omhoog kan richting de recente hoogtepunten rond €29,43, gevormd door de top van maart. Hierboven wacht nog de zware weerstandszone van meerdere toppen vanaf 2002 rond €31,50 als volgende richtpunt.