Door Wouter Slot op dinsdag 27 juni 2023

Goud verliest wat glans

De prijs van goud staat de laatste weken wat onder druk. Na de mooie stijging vanaf eind vorig jaar is de koers afgeketst op de weerstand en uit de herstelfase gezakt.

Goud wordt vaak beschouwd als een hedge, of bescherming, tegen inflatie vanwege het beperkte aanbod en haar waardebehoud in economisch onzekere tijden. Afgelopen jaar liep de goudprijs tijdens de periode van forse inflatiestijging daarom ook weer sterk op. Nu de stijging van de inflatie weer flink afneemt, lijken beleggers ook goud weer wat minder interessant te vinden.

De goudprijs beweegt sinds medio 2020 in een ruime neutrale bandbreedte tussen grofweg $1.675 aan de onderzijde en $2.075 aan de bovenkant. Begin mei is de koers afgeketst op de weerstand en heeft ze wat terrein moeten prijsgeven. De herstelbeweging van de afgelopen maanden is hierdoor afgebroken.

Goud kan in eerste instantie terugzakken richting de bodem van februari rond $1.800, maar ook een grotere daling richting de onderkant van de bandbreedte is niet uit te sluiten. Het langetermijn beeld zal pas opklaren wanneer de bandbreedte aan de bovenzijde wordt verlaten.