Door Wouter Slot op maandag 26 juni 2023

Bericht delen via: Kopieer link

De Nasdaq 100 index heeft op de rem getrapt

De Amerikaanse techsector heeft de afgelopen weken wat gas teruggenomen na de sterke stijging vanaf begin dit jaar. Vooralsnog leidt deze adempauze niet tot serieuze een technische verzwakking en blijft het positieve technische beeld intact.

De Nasdaq 100 index, die het koersverloop van de 100 grootste Amerikaanse beursgenoteerde techaandelen volgt, beweegt vanaf maart dit jaar in een mooi opgaand trendkanaal. Hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag. De index wordt gedomineerd door de grote techfondsen als Apple, Microsoft, Nvidia en Amazon. De 7 grootste aandelen bepalen voor ruim 50% het koersverloop van de index.

Nadat de Nasdaq 100 index onlangs op de bovenkant van het trendkanaal stuitte, heeft de index een stapje terug gedaan. De huidige correctie vindt plaats binnen de opgaande trend en nog boven de laatste koerstop. Zelfs een terugval richting de onderzijde van het trendkanaal, waar nu ook de steun van de laatste bodem wacht rond 14.283 punten, zou het positieve langetermijn beeld intact laten.

Voorlopig handhaven we daarom onze positieve visie op de Amerikaanse techsector en verwachten we na het afronden van de correctieve fase weer hogere koersen voor de index. Het all-time high voor de Nasdaq 100 index wacht rond 16.764 punten. We sluiten niet uit dat deze niveaus nogmaals worden opgezocht.