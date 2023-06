Door Wouter Slot op donderdag 22 juni 2023

Belgische beurs bereikt bodem

De Europese beurzen staan al enkele dagen onder druk en hebben flink wat terrein moeten prijsgeven. De Belgische beurs weet al langer niet te overtuigen en heeft ook een groot deel van de eerdere stijging van de Europese indices gemist.

Het technisch plaatje van de Bel 20 index, die het koersverloop van de 20 grootste beursgenoteerde aandelen in België weergeeft, overtuigt hierdoor al enige tijd niet meer. Lagere toppen wijzen op toenemende verkoopdruk en iedere herstelpoging wordt al snel de kop in gedrukt.

Ook de afgelopen dagen stond de Belgische beurs weer onder druik. De index is hierdoor teruggevallen naar de steun rond 3.525 punten, waar ze al twee keer eerder is opgevangen. Nu dit niveau weer is bereikt, neemt de kans op een nieuwe herstelpoging toe.

De RSI-indicator, die de kracht van de trend weergeeft, is teruggevallen in oversold gebied. Vaak volgt na een dergelijke technische conditie een mooie herstelbeweging. De Bel 20 index kan dit herstel gaan vormgeven zodra de correctieve fase van de afgelopen dagen wordt afgebroken. De laatste top rond 3.680 punten wordt dan het eerste richtpunt.