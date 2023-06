Door Wouter Slot op maandag 19 juni 2023

Euro Stoxx 50 index zet de weerstand onder druk

Het technisch beeld van het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, oogt al enkele weken neutraal. De index, die bestaat uit de 50 grootste beursfondsen van het Europese vasteland, is sinds begin april nauwelijks wat opgeschoten.

Er is een neutrale bandbreedte zichtbaar tussen grofweg 4.260 punten aan de onderzijde en 4.415 punten aan de bovenkant (dit is ook het niveau van de oude top van november 2021). De bewegingen binnen deze bandbreedte zijn volatiel.

Onlangs leek de index neerwaarts uit te breken uit deze bandbreedte, maar de uitbraak werd al snel ongedaan gemaakt. In veel gevallen zorgt een dergelijke 'valse uitbraak' voor een sterke koersreactie in tegengestelde richting. Dit hebben we de afgelopen week ook bij deze index gezien.

De weerstand is nu bijna bereikt en kan de komende week verder onder druk worden gezet. Een opwaartse uitbraak zal het beeld verder verbeteren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging. Het volgende richtpunt ligt dan op de top van juni 2007 rond 7.572 punten.