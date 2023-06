Door Wouter Slot op woensdag 14 juni 2023

Eerste signalen van bodemvorming bij Just Eat Takeaway?

De koers van voormalig beursfavoriet Just Eat Takeaway heeft de afgelopen jaren een duikvlucht genomen. Nadat de opmars eind 2020 was stilgevallen, heeft het aandeel in de hieropvolgende jaren bijna 90% van haar beurswaarde moeten prijsgeven.

Halverwege vorig jaar leek de koers aan een herstel te beginnen, maar al vrij snel bleek dit een krachteloze opleving. Het aandeel is inmiddels teruggezakt richting de dieptepunten van afgelopen jaar.

Ondanks de nieuwe verkoopdruk lijken de eerste signalen van een mogelijke trenddraai nu zichtbaar te worden. Terwijl de koers op basis van het maandslot onlangs namelijk een nieuw dieptepunt neerzette, is de RSI-indicator juist op een hoger niveau opgevangen. Deze positieve divergentie kan een mogelijke trendomkeer betekenen.

Om de trenddraai te bevestigen, dient het aandeel de steile dalende fase van het afgelopen halfjaar opwaarts te verlaten. De bovenkant van deze dalende trend bevindt zich momenteel rond €14,75. Na een uitbraak zal de top van januari rond €27,89 het eerste richtpunt worden.

De RSI-indicator is een momentum-indicator die de kracht van de trend weergeeft. Naast het signaleren van overbought- en oversold-situaties, kan deze indicator ook een singaal afgeven wanneer er een afwijking is tussen de indicator en het koersverloop van het instrument.

Positieve divergentie verwijst naar een situatie waarin de prijs van het instrument een nieuw dieptepunt bereikt, maar de RSI-indicator een hoger dieptepunt laat zien in vergelijking met een vorige periode. Het wijst erop dat het neerwaartse momentum afneemt en dat er potentiële kopers aanwezig zijn die het instrument kunnen ondersteunen en de prijs weer omhoog kunnen brengen.