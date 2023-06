Door Wouter Slot op dinsdag 13 juni 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Inflatiecijfer geeft AEX nieuwe energie

De AEX index beweegt al enkele weken in een gematigd dalende bandbreedte, waarbij de index per saldo niet veel is opgeschoten.

De afgelopen dagen wist de AEX steun te vinden in het midden van deze bandbreedte rond 758 punten en goed op te veren. Dit was een eerste signaal van aantrekkende vraag. Na een aarzelende ochtendsessie vanochtend zorgt de bekendmaking van de inflatiedata uit de VS er nu voor dat de dalende toppenlijn onder druk kan worden gezet.

Beleggers reageren enthousiast op het lager dan verwachte CPI-cijfer, waardoor de bandbreedte van de afgelopen weken vandaag lijkt te worden afgebroken.

Let op: Enkel een uitbraak op basis van de slotstand van vandaag zal het technisch beeld flink doen verbeteren. In eerste instantie komt er ruimte vrij voor een stijging richting de top van medio februari rond 777,58, maar ook hogere koersniveaus sluiten we voor de langere termijn niet uit.