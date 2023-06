Door Wouter Slot op maandag 12 juni 2023

Adempauze voor chippers

De chipsector lijkt even op adem te komen van de recente koersstijgingen. De sector, hier weergegeven in de Philadelphia Semiconductor Index (SOX index), liet vanaf het begin van dit jaar per saldo een zijwaarts gericht koersverloop zien. Na de positieve berichten van Nvidia hebben veel chippers de weg omhoog weer overtuigend opgepakt.

Bij de SOX index heeft deze opleving ervoor gezorgd dat de consolidatiefase opwaarts is afgebroken en de stijgende fase vanaf eind 2022 is hervat. De doorbraak boven de top van maart heeft de weg vrijgemaakt voor een stijging richting de oude top van begin 2022.

Door de sterke stijging van de laatste weken is de index nu wel aanbeland bij de bovenzijde van het opgaande trendkanaal. Vanaf dit niveau zou de index een stapje terug kunnen doen. Met een tijdelijke adempauze kan de index weer nieuwe krachten verzamelen om de weg omhoog te vervolgen.

Het technisch plaatje blijft ondanks een eventuele kortetermijn correctie positief. Pas na een terugval onder de top van eind maart zal het beeld verzwakken.