Door Wouter Slot op woensdag 7 juni 2023

Duitse beurs richt vizier voorzichtig weer omhoog

De Duitse beurs heeft de afgelopen weken een volatiel koersverloop laten zien, maar is per saldo niet veel opgeschoten. De DAX index leek halverwege vorige maand opwaarts uit te breken, maar deze poging werd al snel geneutraliseerd. Na een nieuwe test van de steun rond 15.660 punten is de index de afgelopen dagen wel weer wat opgeveerd.

De DAX index heeft nu de correctieve fase verlaten en vormt een mogelijke hogere koersbodem. Deze zal worden bevestigd na een doorbraak boven de weerstand rond 16.080 punten. Dan kan de index in eerste instantie herstellen richting de top rond 16.332 punten, maar ook hogere niveaus worden mogelijk.