Door Wouter Slot op maandag 5 juni 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Leidt divergentie tot trenddraai bij CM.com?

CM.com beweegt sinds september 2021 in een sterk dalende trend waarbij het aandeel inmiddels ongeveer 80% van haar beurswaarde is kwijtgeraakt. Lagere toppen en bodems wezen lange tijd op aanhoudende verkoopdruk, maar het einde van de koersdaling lijkt in zicht.

De koers van CM.com zocht ook de laatste maanden nog nieuwe dieptepunten op, terwijl de kracht van de dalende trend steeds verder afnam. Dit zijn de erste signalen van een mogelijke trenddraai en is goed te zien met een momentum-indicator zoals de RSI.

De RSI-indicator kan goed divergentie signaleren, wat optreedt wanneer de prijs van de onderliggende waarde en de RSI-lijn in tegengestelde richtingen bewegen. Bullish divergentie vindt plaats wanneer de prijs een nieuw dieptepunt bereikt, maar de RSI een hoger dieptepunt bereikt, wat kan duiden op een mogelijke ommekeer naar boven.

Bij CM.com is deze divergentie duidelijk zichtbaar. De koers vormde de laatste maanden telkens nieuwe dieptepunten, terwijl de RSI steeds hogere bodems wist neer te zetten. Nu de koers terugkeert boven de laatste bodem zou wel eens het startsein kunnen zijn gegeven voor een langetermijn herstelfase.

Eerste richtpunt wacht rond €10,15, maar daarboven ligt er flink wat potentieel richting de top van december rond €14,75.