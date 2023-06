Door Wouter Slot op donderdag 1 juni 2023

Tesla start nieuwe herstelfase

Het is de laatste maanden weer wat rustiger geworden met nieuwsberichten over Tesla en dat heeft een positieve uitwerking op de koers gehad. Het aandeel is sinds het dieptepunt van begin dit jaar al 100% gestegen en lijkt klaar te staan voor een groter herstel.

De koers van Tesla stond vanaf eind 2021 onder druk waarbij het aandeel in ruim een jaar tijd ongeveer driekwart van haar beurswaarde was kwijtgeraakt. Vanaf begin dit jaar lijkt deze trend echter te zijn gedraaid.

Na een eerste herstelbeweging in januari en februari bewoog de koers de afgelopen maanden per saldo zijwaarts. Deze neutrale fase wordt momenteel opwaarts afgebroken met de doorbraak uit de licht dalende bandbreedte.

Door deze uitbraak klaart het technisch plaatje verder op en wordt er ruimte vrijgemaakt voor een groter herstel. Het volgende koersdoel wacht rond $315, gevormd door de toppen van medio vorig jaar.