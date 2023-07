Beeld: iStock

Is de inflatiedaling voorbij?

In Europa is de inflatie over z´n hoogtepunt heen. Uit recente cijfers van Eurostat bleek dat inflatie in de eurozone in juni duidelijk is gedaald.

Dat de inflatie op z'n retour is heb ik hier sinds medio 2022 meerdere malen besproken. Maar inflatiecijfers lopen doorgaans achter de feiten aan.

Ik zie thans juist een tegenovergestelde ontwikkeling aan de horizon, namelijk weer oplopende grondstofprijzen, met hogere consumentenprijzen als gevolg; zeker nu bij de belangrijkste grondstoffen de neergaande tendens ten einde lijkt te komen.

Over de gehele linie zijn de grondstofprijzen recent weer fors opgelopen. In sommige gevallen, zoals bij olie, gas en graan, zijn technisch de dalende trends zelfs gebroken. Begin vorige maand gaf ik al aan dat technische signalen een bodem in de inflatie signaleerden:

Rode stormvlag ligt wel klaar

Sindsdien hebben enkele grondstoffen forse rallies gemaakt:

Brentolie is de afgelopen weken ruim 15% gestegen van $72 naar $83

De Dutch TTF Gasfuture is vanaf steun €25/MWh zo´n 24% opgelopen naar nu €31/MW

De graanprijs is 24% opgelopen vanaf de bodem van 13 juli rond $622 naar nu $770

De prijs van sojabonen is vanaf de bodem op 2 juni rond $1.270,75 bijna 20% opgelopen

De Bloomberg Commodity index is vanaf de bodem van 12 juni rond $29,85 ruim 10% opgelopen naar nu $32,86

Het is het nog te vroeg om een inflatiestijging te voorspellen. Maar technisch staat wel vast dat er er een bodem in de inflatiedaling is gelegd. Nu grondstofprijzen zo hard oplopen leggen we de rode stormvlag wel klaar.

Stijgende inflatie ligt op de loer

Voor de komende maanden zie ik het volgende op het inflatiepallet:

Het na-ijleffect van de gedaalde grondstofprijzen is grotendeels in het inflatiepeil verwerkt

Technisch geven de gestegen grondstofprijzen het einde van de inflatiedaling aan

Nu de grondstoffenprijzen weer fors oplopen ligt een stijgende inflatie op de loer

In deze column bekijk ik enkele belangrijke grondstoffen, maar ik begin met de Bloomberg Commodity-index. Deze wereldwijde grondstoffenindex is technisch duidelijk bezig met een proces van bodemvorming.

Bloomberg Commodity-index laat dalende trend achter zich

De Bloomberg Commodity-index is bezig met bodemvorming.

Nadat de wereldwijde grondstoffenindex een imposante daling achter de rug heeft, lijkt zich thans een draai af te tekenen. De iPath-Bloomberg Commodity index heeft recent de dalende trend gebroken.

Dit signaleert dat de verkoopdruk in de grondstoffenmarkten afneemt. De mogelijke hogere koersbodem geeft aan dat de kopers terugkeren. Een verdere verbetering in het technische beeld treedt op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 32,81 punten (gevormd op 21 april).

Dat zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken. Belangrijk is wel dat de steun van 29,15 (de bodem van 2 juni) intact blijft.

De 200-dagenlijn van de Commodity-index (rode glooiende lijn) lijkt het dalende verloop af te vlakken. Dit bevestigt de een verandering in de technische conditie.





Brent-olie zet downtrend onder druk

Technisch laat de prijs van Brent-olie de dalende trend achter zich. Ook hier is de definitieve trenddraai nog niet gemaakt. Zolang lagere toppen op langere termijn nog steeds verkoopdruk aangeven, is voorzichtigheid echter geboden.

Technisch moet eerst de weerstand rond $88,99 de (top van 27 januari) breken om de weg naar boven te klaren. In eerste instantie kan olie dan naar $99,45 (de top van 11 november 2022).

Er ligt steun rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021).

Bij Brent begint de 200-dagenlijn te stabiliseren terwijl de koers er weer nipt boven breekt. Dat geeft aan dateen trenddraai in de maak is.



Aardgas is bezig met bodemvorming

Technisch maakt de aardgasprijs pas op de plaats boven de steun rond $2,01 (de bodem van 7 april). Sinds deze bodem is de aardgasprijs stabiel gebleven.

De top daarna rond $2,82 (op 3 maart) moet gebroken worden om de verkoopdruk af te schudden. De volgende weerstand bevindt zich pas op $7,34 (de top van 2 december 2022). Er ligt een tussenliggende horde net iets rond $5 (dikke rode lijn).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat nog een dalend verloop zien. Dit signaleert dat de technische conditie nog niet gedraaid is.



Prijs van sojabonen oogt stabiel

De prijs van sojabonen maakt een pas op de plaats. Recent noteerde de koers steun rond $1.270,75 (de bodem van 2 juni): het laagste punt sinds eind 2021.

Sojabonen bewegen zijwaarts, met weerstand op $1.568 (de top van 30 juni). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers. Na een uitbraak boven de weerstand van $1.568,00 wordt $1.784,00 het volgende opwaartse koersdoel.

De vlakke tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde signaleert een neutrale technische conditie.







Graanprijs legt dalende trend stil

De graanprijs noteerde op 2 juni rond $573,25 het laagste punt sinds eind 2020. Graan komt er technisch iets minder negatief bij te liggen nu de dalende trend is gebroken.

De mogelijke hogere koersbodem rond $622 van 13 juli signaleert de eerste gretige kopers. De verbetering wordt bevestigd bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van $797,50 (gevormd op 17 februari). Daarna kan graan naar de top van eind 2022 rond $949,75.

Van belang is dat de steun $573,25 (de bodem van 2 juni) weet stand te houden.

Dutch TTF Gasfuture veert op vanaf langetermijn-steun €25/MWh

De Dutch TTF Gasfuture lijkt te bodemen in de zone rond de langetermijn-steun €25/MWh.

Hoewel het lange termijn technische plaatje nog niet definitief gedraaid is, zijn er wel signalen van bodemvorming. Op onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is bij de rode pijl, rond €25/MWh, zelfs al een mogelijke eerste hogere bodem in de maak. Dat zou dan de eerste hogere bodem zijn die sinds de vrije val wordt gevormd.

Indien we de signalen volgen die de toppen hebben achtergelaten, dan is de trenddraai nog niet gemaakt. In elk geval nog niet consistent. Sinds de hoogste top bij B, zijn er twee lagere toppen gevormd bij C en D.

Concluderend stel ik wel vast dat er rond de langetermijn-steun €25/MWh sprake is van stabilisatie. Om de trenddraai definitief te maken moet eerst de top rond D bij €40/MWh gebroken worden.

