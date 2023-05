Door Wouter Slot op donderdag 25 mei 2023

Goud zet herstelfase onder druk

De goudprijs is het afgelopen jaar hard opgelopen binnen de ruime neutrale bandbreedte van de afgelopen jaren. Goud leek in september 2022 nog neerwaarts uit te breken aan de onderzijde van de neutrale fase, maar een sterk herstel heeft ervoor gezorgd dat onlangs weer de bovenkant is opgezocht.

Rond de weerstand op $2.075 is de goudprijs onlangs op nieuwe verkoopdruk gestuit. De herstelfase is nog net intact, maar komt wel onder druk te staan. Een doorbraak van de oplopende steunlijn zal het technisch plaatje wat doen verzwakken en ruimte vrijmaken voor een daling richting de steun aan de onderzijde van de neutrale bandbreedte rond $1.675.

Voorlopig blijft goud dus vooral interessant voor speculanten die willen traden binnen de ruime neutrale bandbreedte. Pas na een overtuigende doorbraak boven weerstand $2.075 zal de oude langetermijn stijgende fase worden hervat en mogen hogere koersniveaus worden verwacht.