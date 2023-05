Door Wouter Slot op vrijdag 19 mei 2023

Bericht delen via: Kopieer link

VIX index geeft een positief signaal af

De Amerikaanse VIX-index, die de volatiliteit van Amerikaanse indexopties op de S&P 500 aangeeft, zakt steeds verder terug. Dit duidt erop dat de rust onder beleggers steeds meer toeneemt.

De VIX-index, ook wel Wall Street's paniekbarometer genoemd, geldt wereldwijd als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.

Het valt op dat koersdalingen in de aandelenmarkten doorgaans samenvallen met veel angst bij beleggers, wat logischerwijs weer tot een grotere beweeglijkheid van de koersen leidt. Andersom gaat een aanhoudende stijging in de aandelenmarkten over het algemeen gepaard met veel vertrouwen en rust onder beleggers, en daarmee een dalende VIX index.

De VIX index wordt over het algemeen alleen op korte termijn besproken, maar het langetermijn beeld heeft onlangs een belangrijk signaal afgegeven. De angstindicator wist namelijk de steunlijn onder de bodems van de afgelopen jaren neerwaarts te doorbreken, waarmee zich een langere periode van dalende VIX-koersen lijkt aan te kondigen. Zelfs een daling richting de dieptepunten van 1994, 2007 en 2017 ligt binnen de mogelijkheden.

Dit zou betekenen dat de rust onder beleggers alleen maar verder zal toenemen, wat een positief effect op de aandelenbeurzen voor de langere termijn zal hebben.