Richting ontbreekt bij Pharming

De Nederlandse biofarmaceut Pharming gaat een aantal roerige weken door. Na de goedkeuring van hun medicijn leniolisib liet de koers in eerste instantie een sterke opleving zien, maar al snel moest het aandeel weer alle winst inleveren. De laatste weken herstelde Pharming wel weer wat, maar de tegenvallende cijfers, die deze week werden gepubliceerd, zorgden voor nieuwe verkoopdruk.

Dit volatiele koersverloop past volledig binnen het langetermijn technische plaatje van het aandeel. Pharming laat namelijk al sinds begin 2018 per saldo een zijwaarts gericht koersverloop zien met forse uitslagen in beide richtingen. Uiteindelijk is de koers dus weinig opgeschoten in ruim vijf jaar tijd.

Neutrale bandbreedte

Pharming laat een neutrale bandbreedte zien tussen steun €0,66 aan de onderkant en weerstand op €1,62 aan de bovenzijde van de bandbreedte. Zolang de koers gevangen zit binnen deze bandbreedte, blijft het aandeel ongeschikt voor de langetermijn belegger en zien we alleen kansen voor speculanten. Deze zouden kunnen traden binnen de bandbreedte door stukken op te pakken aan de onderzijde en na een herstel richting de weerstand weer winst te pakken.

Pas na een opwaartse uitbraak boven de weerstand zal het beeld verder opklaren en wordt een langetermijn stijgende trend ingezet richting hogere koersniveaus. Voorlopig zullen beleggers daar nog wel even geduld voor moeten hebben.